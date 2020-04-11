1000 «درون» ترسم شكل طاقم طبي احتفالاً برفع حظر السفر في ووهان

المصدر: دبي - البيان

أضاءت ألف طائرة من دون طيار سماء مدينة شنتشن الصينية احتفالاً برفع حظر السفر في مدينة ووهان، التي كانت بؤرة انتشار فيروس «كورونا» أواخر العام الماضي، وفقاً لقناة الصين العربية. وقد بدا رفع الحظر في الـ8 من أبريل بعد مرور 76 يوماً من الرعب والإغلاق الكامل في المدينة. وكوّنت الطائرات شكل الرسالة، التي طلب فيها الطاقم الطبي المشاركة في الفريق الطبي المتطوع، وشكل الشرطة والممرضين في البزة الواقية، وشكل برج هوانغ خه، أحد معالم مدينة ووهان.



واستعرض العرض الضوئي لحظات من يوميات الطواقم الطبية وموطني مقاطعة هوبي، خلال مكافحة الوباء، وقدم خالص الشكر والتقدير إلى أفراد الخط الأمامي لمواجهة فيروس «كورونا». ودخل العرض في موسوعة غينيس لأكبر استعراض لطائرات الدرون في العالم، وتحكم شخص واحد في الطائرات، التي تعمل من خلال برنامج كمبيوتر.