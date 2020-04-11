منظمة الصحة: حرارة الجو المرتفعة لا تقي من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا.

مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً، قد تُصاب بفيروس #كورونا ، وتعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من الفيروس@WHOEMRO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bemVBwimcf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2020

وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة عبر "تويتر" أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

إصابتك بفيروس #كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضاً إلى الأبد.



يمكن أن يتعافى معظم المصابين بمرض #كورونا "كوفيد-19" ويتماثلون للشفاء التام من الفيروس.@WHOEMRO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qlJOpaJzcL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2020

كما أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن "إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد".