(فيديو) رئيسة وزراء سانت مارتين لشعبها: إذا لم تجدوا الخبز كلوا الحبوب والسردين

المصدر: البيان الإلكتروني

في خطاب مباشر وبنبرة غاضبة، قالت رئيسة وزراء سانت مارتين للشعب: إن لم تجدوا الخبز، تناولوا الحبوب"، وفق (bfmtv).

وجاء الخطاء لتنبيه الشعب للاستعداد للحجر الصحي، حيث خاطبته قائلة: توقفوا عن الحركة، وإذا لم يكن لديكم الخبز الذي تحبون، كلوا المقرمشات. إذا لم تجدوا الخبز كلوا الحبوب، كلوا الشوفان، كلوا سمك السردين.

سيضربنا الاعصار لمدة أسبوعين، لقد قلت لكم أعدوا العدة وكأنكم تنتظرون الاعصار، البعض منكم ذهب لشراء ورقة التواليت والماء. الماء لن يتوقف عن السيلان، وورق التواليت موجود في المحلات، ما أنتم بحاجة إليه هو الطعام.

تاكدوا أنني سأحجر على 50% من السكان، ولا تستطيعون شراء الطعام لمدة أسبوعين، لأن من يعملون في المحلات هم كذلك سيبقون في المنازل.

وأضافت: لا تجروا للمحلات لجلب مؤونة لمدة شهر، اشتروا لمدة أسبوعين فقط، لأيني سأسمح للبقالات بالبقاء مفتوحة لباقي الأسبوع.

ابتداء من الاثنين سأقترح تحولا في العمل، حيث سيسمح لجزء من الشعب بالتحرك والآخرون لا.

واختتمت بنبرة غاضبة: توقفوا عن الحركة.