فرنسا: إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا

المصدر: (باريس - أف.ب)

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، موضحة أنّ ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم «كتدبير وقائي».

وقالت الوزارة إنّ «نتائج 66 فحصاً أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد 19 على متن شارل ديغول»، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات. وأوضح البيان: «لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحال الصحية للبحارة الموجودين» على متنها.

ولم يعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات، خصوصاً أنّها لم تكن على تواصل مع أي طرف خارجي منذ 15 مارس الماضي. والأربعاء، قررت الحاملة التي كانت تبحر في المحيط الأطلسي تقديم موعد عودتها إلى فرنسا بعد الاشتباه بإصابات.