إقبال على التصويت المبكّر في انتخابات كوريا الجنوبية

المصدر: (سيؤول - وام)

توافدت أعداد كبيرة من مواطني كوريا الجنوبية على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، في إطار التصويت المبكر الذي يستمر يومين، وذلك قبيل خمسة أيام من بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في البلاد في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأدلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن وقرينته كيم جونج سوك بصوتيهما في أحد مراكز الاقتراع البالغ عددها 3508 مراكز، والتي تمت إقامتها للسماح للمواطنين بالتصويت قبل انطلاق انتخابات الجمعية الوطنية التي يصل عدد مقاعدها إلى 300 مقعد.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية نقلاً عن سلطات الانتخابات الكورية قولها إن نسبة الإقبال في وقت متأخر بعد ظهر أمس اقتربت من 11 في المئة، وهي أعلى نسبة إقبال منذ تبني البلاد نظام التصويت المبكر في عام 2013 ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت أيضاً.

وتعود نسبة الإقبال المرتفعة على التصويت المبكر إلى رغبة الناخبين - الذين يرتدون أقنعة وجه (كمامات) وقفازات - في تجنب حشود يوم الاقتراع الرئيسي الأربعاء المقبل، وسط تفشي الوباء. وقد انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية إلى أقل من 30 في المئة لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي مع تسجيل 27 حالة إصابة فقط بالفيروس أول من أمس الخميس ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن 10450 حالة.