«الصحة العالمية» تحذر من عودة قاتلة للوباء

المصدر: جنيف، واشنطن- وكالات

حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء «كورونا».

وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة «قاتلة» للفيروس. وأضاف غيبريسوس: «كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود، في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة للوباء. وتابع أنّ «تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم».

تراجع قريب

وتأتي تحذيرات المنظمة في وقت سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال رسائل تفاؤل للأمريكيين، قائلاً إن العدو غير المرئي سيتراجع قريباً. وقال إن العدو غير المرئي المتمثل بفيروس «كورونا​» سيتراجع قريباً. يشار إلى أن الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة تتجاوز الـ17 ألفاً.

وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن بلاده وصلت إلى الذروة، متوقعاً أن تبدأ أعداد الإصابات بالتراجع. كما أشار إلى أنه «بلغنا أرقاماً فظيعة في الوفيات، لكن وصلنا إلى أدنى مستويات التوقعات الآن».