حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 100,859 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس أمس الجمعة الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وشُخّصت رسميا أكثر من 1,664,110 إصابات في 193 دولة ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، غير إنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 335,900 شخص على الأقل حتّى أمس.

وتوفّي منذ حصيلة أمس الأول بالتوقيت نفسه (19,00 ت غ) 7,156 شخصا وتأكّدت إصابة 96,515 آخرين حول العالم.

والدّول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 2,064 وفاة، وفرنسا مع 987 وفاة والمملكة المتحدة مع 980 وفاة.

وإيطاليا التي سجّلت أوّل وفاة مرتبطة بالفيروس أواخر فبراير، أحصت في المجمل 18,849 وفاة من أصل 147,577 إصابة. وتمّ الإعلان عن 570 وفاة و3,951 إصابة جديدة الجمعة. وشُفي 30,455 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي الولايات المتحدة، حيث توفّي 18,002 من أصل 486,490 إصابة، ثمّ إسبانيا مع 15,843 وفاة من أصل 157,022 إصابة، وفرنسا مع 13,197 وفاة من أصل 124,869 إصابة، والمملكة المتحدة مع 8,958 وفاة من أصل 73,758 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرّة الأولى في نهاية ديسمبر، 81,907 إصابات (42 إصابة جديدة بين الخميس والجمعة) بينها 3,336 وفاة، فيما شُفي 77,455 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة تراكميّة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة، مع 486,490 إصابة، وقد شُفي فيها 27,565 شخصا.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش، أعلن جنوب السودان أوّل وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيه. كما أعلن اليمن عن أوّل إصابة بالفيروس لديه.

وبلغت الحصيلة الجمعة الساعة 19,00 ت غ 70,270 وفاة من أصل 857,822 إصابة في أوروبا، و18,581 وفاة من أصل 508,536 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4,621 وفاة من أصل 131,293 إصابة في آسيا، و4,503 وفاة من أصل 92,743 إصابة في الشرق الأوسط، و2,131 وفاة من أصل 53,632 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و691 وفاة من أصل 12,699 إصابة في إفريقيا و62 وفاة من أصل 7,386 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.