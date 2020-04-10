الصحة العالمية: كورونا يمكن أن يقتل 15% من المصابين

المصدر: بغداد- وكالات

أكد مسؤول شعبة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، وائل حتاحت، اليوم الجمعة أن فيروس كورونا يقتل 15% من حالات الإصابة فيما تبقى 85% من حالات الإصابة بفيروس بكورونا ليست خطيرة.

وقال حتاحت لشبكة رووداو الإعلامية إن عملية تقييم الوضع العام من حيث مدى انتشار فيروس كورونا يعتمد على عاملين، الأول هو تعقب نسبة الوفيات بالنسبة لنسب الإصابة، وثانياً احتساب عدد الإصابات بشكل مطلق وعدد الوفيات.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات جيدة، ما يدل على أننا استطعنا الوصول إلى تحديد الحالات المصابة والتي يتم اكتشافها أقرب ما يكون للواقع، وليس كما في بعض الدول تشخيص الحالات يكون فقط للذين يكون وضعهم الصحي سيئاً.

وأوضح حتاحت أن 85% من المصابين بكورونا هي حالات ليست خطيرة و50% منها لا يعانون أي أعراض للفيروس، لافتاً إلى إمكان أن نحصر الحالات قبل أن تنتقل الإصابة أو العدوى لغيرها من الحالات.

وشدد أنه عالمياً هناك حذر شديد من أي دولة تقول إننا سيطرنا على فيروس كورونا بشكل مطلق، لأنه من المحتمل في أي لحظة خروج الوضع عن السيطرة، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح بإنهاء حالة الحظر بشكل كامل من الممكن أن يكون هناك نوع من تخفيف الإجراءات.