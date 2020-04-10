يواصل البريطانيون التعبير عن امتنانهم وشكرهم لموظفي الصحة العامة ولعمال الطوارئ بالتصفيق.
شاهد.. #البريطانيون يواصلون التصفيق شكراً لموظفي الصحة https://t.co/zwN6YHeMQJ#خليك_في_البيت#كوفيد_19#كورونا_الجديد#فيروس_كورونا#كورونا#COVID19#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H5BIbcMrvl— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2020
فيما أضيئت معالم لندن باللون الأزرق دعما لهؤلاء الذين لا يبخلون بجهودهم لمساعدة المصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي غادر الخميس غرفة العناية المركزة بعد أن تحسن وضعه الصحي.