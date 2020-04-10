شاهد.. البريطانيون يواصلون التصفيق شكراً لموظفي الصحة

يواصل البريطانيون التعبير عن امتنانهم وشكرهم لموظفي الصحة العامة ولعمال الطوارئ بالتصفيق.

فيما أضيئت معالم لندن باللون الأزرق دعما لهؤلاء الذين لا يبخلون بجهودهم لمساعدة المصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي غادر الخميس غرفة العناية المركزة بعد أن تحسن وضعه الصحي.