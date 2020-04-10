المصابون بـ«كورونا» يدلون بأصواتهم في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول-رويترز

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة حيث أدلى المصابون بفيروس كورونا بأصواتهم في مراكز اقتراع معقمة حيث اكتفى المرشحون بتحية الناخبين بقبضة اليد بدلاً من مصافحتهم طلباً لتأييدهم.



وقد تحدد الانتخابات التيار الذي سيسيطر على البرلمان وتظهر قدرة الرئيس مون جيه-إن على تطبيق برنامجه في آخر عامين لإدارته والذي يشمل تيسير السياسة النقدية لخلق فرص عمل وزيادة الحد الأدنى للأجور ومواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.



وأنشأت المفوضية الوطنية للانتخابات ثمانية مراكز تصويت لما يربو على ثلاثة آلاف من مرضى كورونا الذين يتلقون علاجاً و900 من الأطقم الطبية في مراكز العلاج بالمناطق الأكثر تضرراً والتي تشمل العاصمة سول ومدينة دايجو.



وتجرى الانتخابات في 15 أبريل الجاري ولكن المسؤولين يأملون أن ينتهز الناس فرصة التصويت المبكر لتقليل الأعداد في مراكز التصويت المزدحمة في ذلك اليوم. وتم تعقيم مراكز التصويت أمس وألزمت الحكومة السكان ارتداء الكمامات والقفازات البلاستيكية واستخدام المطهرات.



وفحص المسؤولون درجات حرارة الناخبين ليتم توجيه أي شخص تزيد حرارته على 37.5 مئوية إلى كبائن تصويت خاصة.



وعبر الناخبون عن حماسهم برغم الإجراءات الوقائية من كورونا.



وخصصت كوريا الجنوبية 3500 مركز تصويت كي يدلي الناخبون بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي بدأت اليوم الجمعة.



وتدرس الحكومة أيضاً كيفية إدلاء نحو 46500 شخص غير مصابين بكورونا بأصواتهم لأنهم في العزل الذاتي نظراً لعودة معظمهم من الخارج.