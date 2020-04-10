تايلاند تعلن 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

المصدر: دب أ

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 2473 ، والوفيات إلى 33، بحسب ما أعلنه متحدث باسم مركز مكافحة "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن من بين الخمسين إصابة الجديدة 27 لأشخاص خالطوا حالات مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات أثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في جزيرة "بوكيت".

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بكورونا في تايلاند إلى 1013.

وتخضع تايلاند لحالة طوارئ منذ يوم 26 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أبريل الجاري.