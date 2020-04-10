"الرطوبة" توقع رئيس وزراء كندا في موقف حرج!

المصدر: البيان الإلكتروني

في زلّة لسانٍ غريبة على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يتمتّع عادةً باللباقة والاتّزان، استخدم الكلمة الأكثر كرهاً في اللغة الإنجليزية "رطوبة" Moistly خلال بيانه الصحافي اليومي.

وأثناء تطرّقه إلى فوائد ارتداء الكمامات في وقف انتشار فيروس كورونا، لفت ترودو إلى أنّها "تساعد في حماية الآخرين منكم إذا كنتم تتنفسون أو تتكلمون برطوبة تجاههم" (بمعنى تناثر اللعاب أثناء الحديث).

وقعت تلك العبارة كالصاعقة على المستمعين قبل أن يدرك رئيس الوزراء الكندي الخطأ الذي ارتكبه ويصحّح كلماته، ممازحاً "يا لها من صورةٍ فظيعة".

وأثناء المؤتمر الصحافي ذاته، أشار ترودو إلى التوصيات التي أطلقتها مديرة "وكالة الصحة العامة" الدكتورة تيريزا تام، بوجوب أن يرتدي الكنديون كماماتٍ غير طبية أو مصنوعة من الأقمشة في الأماكن العامة، خصوصاً حيث يصعب احترام التباعد الاجتماعي.

في المقابل، أحدثت زلّة لسان رئيس الوزراء موجةً من المزاح في أوساط مشاهدي مؤتمره الصحافي اليومي، خصوصاً أنها جاءت أثناء هذه الأوقات العصيبة، بحسب "اندبندنت".

وتعليقاً على ذلك، غرد النائب الليبرالي كريس بيتل على "تويتر"، داعياً "جميع الكنديين الذين يستردّون عافيتهم بعد سماعهم رئيس وزرائهم يتحدّث برطوبة... دعوني أقول لكم إنّنا ندعمكم. رجاءً الزموا منازلكم وسنحظى بمزيد من الدعم خلال الأيام المقبلة".