كشف موقع سري للأسلحة النووية بإيران

المصدر: (واشنطن- وكالات)

كشف فريق من الخبراء الأمريكيين من «معهد العلوم والأمن الدولي»، موقعاً سرياً لتطوير الأسلحة النووية في إيران.

وذكر تقرير «معهد العلوم والأمن الدولي» الذي تأسس عام 1993 بقيادة المفتش النووي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفيد أولبرايت، إنه بناءً على الوثائق الموجودة في الأرشيف النووي الإيراني، أنشأت إيران بناء على خطة «أماد» ورشة «شهيد محلاتي» بالقرب من طهران للبحث وتطوير تخصيب اليورانيوم المتعلق بصنع أسلحة نووية.

وتشير خطة «أماد» إلى خارطة طريق إيران لتطوير سلاح نووي في هذه المنشأة التي هي بمثابة محطة تجريبية تهدف إلى تطوير وتصنيع مكونات اليورانيوم للأسلحة النووية.

وكان من المفترض أن يكون الموقع مؤقتاً حتى اكتمال منشأة «شهيد بروجردي» في موقع «بارتشين» العسكري المهم الذي يقع في قرية وسط مقاطعة باكدشت، على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طهران.