جونسون يغادر العناية المركّزة

المصدر: (لندن - رويترز)

أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج الليلة الماضية من العناية المركزة بعد إدخاله إليها جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ونُقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس مساء الأحد الماضي، بعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، إلا أن حالته تدهورت الاثنين، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة. وتلقى رئيس الوزراء علاجاً بالأكسجين، لكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وقال وزير المالية ريشي سوناك: «لقد كان جالساً في الفراش، ويتفاعل بشكل إيجابي مع الفريق الطبي المعالج، حالته تتحسن». وذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن جونسون يتحسن في ما يبدو، بعد ما وصفه بأنه «نوبة قاسية». وقال ترامب للصحافيين: «لقد تحدثت للتو مع ممثلي المملكة المتحدة، وأعتقد أن رئيس وزرائهم في وضع أفضل بكثير اليوم، أو على الأقل أفضل».