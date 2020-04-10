100% شفاء المصابين بكورونا في أكبر جزيرة بالعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السلطات في جزيرة غرينلاند، (أكبر جزيرة في العالم) التي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية، شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا لديها، وفقاً لـ "بي. بي. سي".

وكانت حكومة الجزيرة أعلنت عن إصابة 11 شخصا بالفيروس.

وحذر كبير المسؤولين الطبيين، هنريك هانسن، من إعلان أي انتصار على كورونا أو من تخفيف القيود المفروضة.

وتوصلت دراسة أجرتها كلية بلومبرغ للصحة العامة، التابعة لجامعة جون هوبكنز الأمريكية، أن التقديرات المبكرة تشير إلى أن فترة الحضانة المتوسطة لفيروس كورونا المستجد والمرض الذي يسببه "كوفيد 19" هي 5.1 يوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، طبقت غريلاند إجراءت احترازية لوقف تفشي الفيروس بين سكانها البالغ عددهم 57 ألف شخص، إذ منعت الحكومة التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وأوقفت معظم وسائل النقل على مستوى الجزيرة وأغلقت الحدود لغير الدنماركيين.