ألمانيا تدعم بريطانيا بمعدات طبية لمواجهة (كوفيد-19)

المصدر: برلين-وكالات

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن الجيش الألماني يدعم المستشفيات في بريطانيا، بمواد وأجهزة طبية، تشمل أجهزة تنفس صناعي، مع ظل تزايد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).



ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية، عن مصادر رفيعة في وزارة الدفاع: «موافقة الوزيرة أنغريت كرامب كارنباور، على إرسال مساعدات طبية، و60 جهاز تنفس صناعياً، تخص الجيش الألماني، إلى بريطانيا».



وتابعت أن هذا التحرك «جاء بعدما طلبت لندن من شركائها في حلف شمال الأطلسي مساعدتها، وتأمل برلين أن تسهم هذه المساعدات في حل أزمة تكدس المصابين بـ «كورونا»، ونقص الأجهزة الطبية في المستشفيات البريطانية».



وتعاني بريطانيا حالياً من تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، بوتيرة متسارعة، بعدما قللت الحكومة البريطانية من خطورة انتشاره لعدة أسابيع.



وحتى اليوم الخميس، تخطى عدد المصابين 60 ألف شخص، فضلاً عن 7 آلاف وفاة، وتتوقع بريطانيا أن يصل انتشار الفيروس ذروته الأسبوع المقبل، وتحتاج لـ 18 ألف جهاز تنفس صناعي، لكنها لا تملك سوى 10 آلاف فقط، لذلك طلبت المساعدة من دول الناتو، وفق «دير شبيغل».