الملكة إليزابيث ترسل أموال «خميس الأسرار» لـ 188 مسناً

المصدر: لندن - د.ب.أ

أرسلت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تبرعات بالبريد إلى 188 مسناً بمناسبة «خميس الأسرار» بعد إلغاء القداس الملكي للعام الجاري وسط شبه الإغلاق المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).



وقال قصر باكنغهام إن الملكة التي بلغت الـ94 الشهر الجاري، أرسلت عملات نقدية تذكارية موضوعة في أكياس نقود خاصة لـ94 رجلاً ومثلهم من النساء، ما يعكس عمرها.



وفي الظروف الطبيعية كانت الملكة تسلم بنفسها أكياس النقود في قداس سنوي بمناسبة «خميس الأسرار» الملكي.



وقال القصر إن الحاصلين على نقود «خميس الأسرار» عادة ما يكونوا في السبعين من العمر على الأقل و«يتم ترشحيهم من جانب كنائسهم المحلية على ضوء إسهاماتهم الرائعة في كنيستهم المحلية والحياة المجتمعية».



وأضاف: «احتفالاً بهذه المناسبة العام الجاري، جرى إرسال خطاب من الملكة إلى جانب هدية «خميس الأسرار» المؤلفة من أكياس النقود والعملات النقدية إلى كل الـ 188 شخصاً للسماح لهم بالاحتفال بالمناسبة من منازلهم».



وقال القصر إن أكبر حاصل على هذه التذكارات هو توماس بروك الذي يبلغ 101 عام وهو قارع أجراس وبدأ هذه الهواية قبل 94 عاماً.