«الصحة العالمية»: دول أفريقية نحو ذروة إصابات «كورونا» خلال أسابيع

المصدر: أبوجا - رويترز

أعلن مسؤولون في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن بعض الدول الأفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، وحضوا على زيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس على وجه السرعة في المنطقة.



وقال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «خلال الأيام الأربعة الأخيرة يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل».



وأردف قائلاً «إذا استمر هذا الاتجاه، ونتعلم أيضاً مما حدث في الصين وأوروبا، فقد تواجه بعض الدول ذروة هائلة في وقت قريب جداً». وأضاف أن هذه الذروة قد تصل في الأسابيع المقبلة لكنه لم يذكر دولاً بالاسم.



وتشير إحصائيات لوكالة «رويترز» استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في أفريقيا منخفض نسبياً حتى الآن إذ جرى تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة و562 حالة وفاة.



وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إن هناك «حاجة ملحة» لتوسيع القدرة على إجراء الفحوصات لتتجاوز العواصم في أفريقيا إذ يتفشى الفيروس في مختلف أرجاء الدول.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس لدبلوماسيين في جنيف «دون المساعدة والعمل الآن، قد تعاني الدول الفقيرة والمجتمعات الضعيفة من دمار هائل». وأضاف «عدد الإصابات في أفريقيا قليل نسبياً الآن، لكنه يتزايد بسرعة».



وأشار إلى الخسائر التي حدثت حتى في الدول الغنية خلال 100 يوم منذ أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى بحالات «التهاب رئوي لسبب غير معروف» في مدينة ووهان.



وعبر قادة أفارقة من بينهم رؤساء جنوب أفريقيا ونيجيريا ورواندا عن دعمهم لتيدروس، وزير خارجية إثيوبيا السابق، بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهدد بوقف مساهمة بلاده في ميزانيتها.