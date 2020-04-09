آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: اف ب

في ما يأتي آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجدّ، من آخر حصيلة إصابات ووفيات الى أحدث التدابير وأبرز التطورات:

- أكثر من 1,5 مليون إصابة

-تخطت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون شخص بينهم 89 ألف وفاة، وفق تعداد لفرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 11,00 ت غ.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثرا من ناحية عدد الإصابات (432132 بينها 14817 وفاة).



وتبقى أوروبا القارة التي سجلت أكبر عدد إصابات (787744) ووفيات (62402). وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات (17669) تليها إسبانيا (15238)وفرنسا (10869) وبريطانيا (7097).



- ركود في افريقيا -

يتوقع أن تشهد افريقيا جنوب الصحراء ركودا في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في سابقة منذ أكثر من ربع قرن، كما ذكر البنك الدولي الخميس.



- تمديد تدابير العزل في فرنسا -

مساء الأربعاء أعلن قصر الإليزيه أن العزل في فرنسا الذي مدد مرة أولى حتى 15 أبريل، سيستمر بعد هذا التاريخ. ويتوقع أن يوجه الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة مساء الإثنين إلى الفرنسيين.

والحكومة التي سبق وتعرضت لانتقادات في هذا الخصوص، أوضحت أنها ستتخذ قرار فرض وضع الأقنعة الواقية على جميع السكان إذا ما كان هناك "إجماع علمي" في هذا الخصوص.



- انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي -

يعقد وزراء المال الأوروبيون مساء الخميس اجتماعا جديدا بعد أن فشلوا أمس في إيجاد رد اقتصادي مشترك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وترفض هولندا الرضوخ لمطالب إيطاليا حول القروض التي تمنح للدول التي تواجه صعوبات من قبل صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو بحسب مشاركين.

ودعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الدول الأوروبية إلى "الوقوف جنبا إلى جنب" لمواجهة هذه الأزمة.



- وقف إطلاق النار في اليمن -

أعلنت قوات لتحالف عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.



- النفط :

مؤتمر حاسم -

تعقد الدول الكبرى المنتجة للنفط وفي طليعتها دول منظمة أوبك اجتماعا مهما عبر الفيديو الخميس بحثا عن اتفاق على مسألة خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار التي انهارت مع تفشي فيروس كورونا المستجد وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.



- محاولة تهدئة من الأمم المتحدة -

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19 وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة.

ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا عبر الفيديو، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي".



- تايوان تطالب باعتذار -

طلبت تايوان الخميس من مدير منظمة الصحة العالمية تقديم الاعتذار بعد أن اتهم تايبيه بتشجيع مواطنيها على مهاجمة منظمته حول إدارتها لوباء كوفيد-19.

وأكدت تايوان أن هذا الأمر لم يحصل إطلاقا.



