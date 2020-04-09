ميركل: لا ضرورة لمزيد من التشديد في قيود كورونا

المصدر: وكالات

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الخميس إنها لا ترى ضرورة في الوقت الراهن لمزيد من التشديد في القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ميركل أنها ترى في أحدث أعداد للإصابات بالفيروس " مدعاة للتفاؤل الحذر"، وأن حدة الارتفاع في العدوى قد " تراجعت بشكل طفيف".

وقالت المستشارة إن المجلس الوزاري المختص بمتابعة وباء كورونا عقد جلسة اطلع خلالها على مستجدات الوضع.

ودعت ميركل إلى احترام تدابير الحماية المقررة ضد العدوى إلى ما بعد عيد القيامة، وعدم الإهمال، وحذرت من توهم عدم وجود خطر.

ولم تتطرق ميركل إلى الحديث بالتفصيل عن الخطوات اللاحقة وصولا إلى عطلة الصيف، ولكنها أشارت إلى أن تفكيرها حاليا ينصب على الفترة الحالية. وقالت إنه يجب النظر في كيفية تطور الوضع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.