89 ألف وفاة في العالم جراء كورونا

المصدر: أ ف ب

أودى وباء كوفيد-19 بحياة 88981 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس أعدتها الخميس عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,519260 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي الوباء. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلا جزءا من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 312100 شخص على الأقل حتى اليوم.

وإيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، أحصت 17669 وفاة من أصل 139422 إصابة. وشفي 26491 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفي 15238 شخصا من أصل 152446 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 14817 وفاة من أصل 432132 إصابة، وفرنسا مع 10869 وفاة من أصل 112950 إصابة، والمملكة المتحدة مع 7097 وفاة من أصل 60733 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر، 81865 إصابة (63 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) من بينها 3335 وفاة، فيما شفي 77279 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسميّة، (432132) وقد شفي فيها 23906 اشخاص، وتوفي 14817 شخص.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش، أعلنت الصومال أول وفاة مرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت حصيلة الوفيات في أوروبا الخميس الساعة 11,00 ت غ 62402 وفاة من أصل 787744، و15273 وفاة من أصل 451315 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4504 وفاة من أصل 127727 إصابة في آسيا، و4354 وفاة من أصل 88295 إصابات في الشرق الأوسط، و1814 وفاة من أصل 45523 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و577 وفاة من أصل 11519 إصابة في إفريقيا و57 وفاة من أصل 7146 إصابة في أوقيانيا.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.