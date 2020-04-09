«الصحة العالمية»: المرحلة الحرجة ليست ملائمة لوقف التمويل

المصدر: واشنطن، بكين - وكالات

لم ترق اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنظمة الصحة العالمية، التي نفى مسؤولوها الاتهامات الأمريكية «بالتركيز على الصين»، قائلين إنّ المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل.

وقال د. هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة عبر الإنترنت، رداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب: «لا نزال في المرحلة الحرجة للوباء لذلك الوقت ليس ملائما الآن لوقف التمويل».

بدوره، طلب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عدم تسييس وباء كوفيد-19. وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت: «لا تسيّسوا الفيروس، مطالباً الولايات المتحدة والصين، الاتحاد لمواجهة هذا العدو الخطر».

ورفض الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاتهامات الموجهة للمنظمة التي يرأسها تيدروس أدهانوم جيبريسوس. وقال للصحافيين: «بالنسبة للأمين العام أنطونيو غوتيريش من الجلي أنّ منظمة الصحة العالمية تحت قيادة د. تيدروس تبذل جهداً ضخماً في دعم البلدان بشحن ملايين المعدات ومساعدة البلدان بالتدريب وتوفير إرشادات عالمية، وتبرز منظمة الصحة العالمية قوة النظام الصحي العالمي».

وأضاف أن المنظمة بذلت أيضا جهداً هائلاً مؤخراً بنشر العاملين فيها على الخطوط الأمامية لمكافحة مرض إيبولا في الكونجو الديمقراطية.

وفيما لم يرد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، على انتقادات ترامب مباشرة في إفادة يومية في بكين، إلّا أنّه قال إنّ تيدروس لعب دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء.

دعم

وأضاف: «ستواصل الصين دعم عمل منظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفيروس»، مشيراً إلى أنّ وقف المدفوعات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية سيكون له تبعات سلبية على المكافحة العالمية للفيروس.

وكان ترامب قد وجّه انتقاداً حاداً للمنظمة، متهماً إياها بالتركيز أكثر من اللازم مع الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة كورونا.

وقال ترامب على «تويتر»: «أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل، لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة، سنولي الأمر نظرة فاحصة، لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين، لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟ سنعلّق دفع الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية».