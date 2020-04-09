في روسيا.. «التراويح» خلال رمضان في المنزل

المصدر: موسكو- وام

أفتى «مجلس علماء مسلمي روسيا» بجواز إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في المنزل في ظل ظروف الحجر الصحي الذاتي.



وعزا المجلس فتواه - التي نشرت على الموقع الخاص به - إلى أنها تأتي مراعاة لمتطلبات القانون ودون خرق نظام العزلة الذاتية حتى 23 مايو من هذا العام أو حتى اتخاذ قرار آخر، حيث يحل الشهر الفضيل المبارك هذا العام في 24 أبريل ويستمر حتى 23 مايو المقبل.



كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عطلة عامة مدفوعة الأجر في روسيا حتى نهاية شهر أبريل الجاري بسبب التخوف من تفشي فيروس «كورونا» وطلب من السكان البقاء في منازلهم والالتزام بنظام العزل الذاتي.