«واشنطن بوست» تهاجم أسلوب ترامب «المروّع» في التعاطي مع «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

هاجمت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعاطي مع أزمة «كورونا»، وقالت إن ترامب يقوم بدور مروّع من خلال الإحاطات الإخبارية اليومية حول انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وخصوصاً في ظل التعاطي البطيء لإدارته مع هذا الوباء.



وأوضحت الصحيفة في مقال، أن «ترامب اكتشف في وقت مبكر أنه يمكنه استخدام الإحاطات الإعلامية لتلبية رغباته في أن تكون كل الأمور تتعلق به، ولم يتغير هذا الأمر حتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء في الولايات المتحدة»، وتابعت «في معظم الليالي يخاطب ترامب جمهوراً قلقاً، لساعة أو أكثر لإثارة ضباب كثيف من التهنئة الذاتية والتقدير لنفسه ولشن الهجمات السياسية والإدلاء بمعلومات خاطئة وغيرها من الهراء».



بيان كئيب



وأضافت الصحيفة إن «الرئيس الأمريكي يبدأ عادة خطاباته بقراءة بيان كئيب يبدو أنه لم يره من قبل وبعد ذلك تأتي تصريحات المسؤولين الآخرين في الإدارة أو المديرين التنفيذيين في الشركات المشاركة في جهود الإغاثة والمحملة عموماً بالثناء لقيادته التي لا نظير لها ويظهر هنا نائب الرئيس مايك بنس الموهوب بشكل خاص في هذا الأمر».



وأشارت الصحيفة إلى أن «الهدف المستمر لترامب هو التأكيد على أنه ليس مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن هذا الكابوس بما في ذلك أي خلل في استجابة إدارته له.. وإن كل الإخفاقات يلصقها بالإدارات السابقة والديمقراطيين والمحافظين ووسائل الإعلام وغير ذلك»، محذرة من أن ترامب عبر استخدام منصته لتضليل الجمهور لا يخدم سوى مصلحته.