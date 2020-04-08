إيطاليا.. نساء يعترضن على نيل الرجال 4 أيام للخروج

المصدر: دبي - البيان

أثار قرار مدينة إيطالية حفيظة النساء بسبب تخصيص أربعة أيام للرجال وثلاثة للنساء للخروج من المنزل والتبضع على مدار الأسبوع. وأصدر القرار رئيس بلدية مدينة كانونيكا دادا الصغيرة في منطقة لومبارديا، بهدف الحد من عدد الأشخاص في المتاجر في إطار مساعي تطويق انتشار فيروس «كورونا».



وأوضحت شرطية في المدينة الواقعة قرب بيرغامو لإحدى السيدات «في إمكانكِ ابتياع حاجاتك من المخبز أيام الثلاثاء والخميس والسبت. أما في الأيام الأخرى فسيتمكن زوجك من فعل ذلك». وستفرض البلدية على المخالفين غرامة تصل إلى 400 يورو.



وأشار جانماريا سيريا رئيس بلدية هذه المدينة التي تضم 4400 نسمة إن وباء «كوفيد - 19» أودى بحياة 20 من سكانها الشهر الفائت، رغم أنها ليست الأكثر تضرراً في هذه «المنطقة الحمراء» في الوباء. وقال رئيس البلدية إن هذه «المذكرة» أعدت «لحماية الصحة العامة»، مضيفاً «علي الحفاظ على الصحة العامة حتى لو استدعى ذلك تعرضي لانتقادات».



لا تبدي تشينسيا إنفيرنيتسي المتقاعدة البالغة 62 عاماً أي اعتراض على جوهر هذه المذكرة، لكنها تستغرب في تصريح لوكالة فرانس برس: «كيف أن الرجال يحظون بيوم إضافي مقارنة بالنساء فيما 80 % من عمليات التسوق تجريها النسوة لا الرجال». وعلق رئيس البلدية على هذا الموضوع لافتاً إلى أن المتاجر الصغيرة وصيدلية المدينة هي الوحيدة التي تفتح أبوابها أيام الأحد، لذا «كان علينا أن نختار ووقع اختيارنا على الرجال لكي يشتروا كل ما يلزم بكميات كبيرة في هذا اليوم». وتشكل لومبارديا مركز الوباء في إيطاليا إذ سجلت حوالى 9500 وفاة، أي ما يقرب من نصف الوفيات في البلاد.