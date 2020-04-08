«كورونا» يمنع وقوع كارثة مرورية في إيطاليا!

المصدر: روما - د.ب.أ

انهار جسر سريع يبلغ طوله 400 متر في شمالي إيطاليا اليوم الأربعاء، ولكن لم يصب في الحادث سوى شخص، في ما يوصف بأنها «كارثة كادت أن تكون وشيكة». كان الجسر الذي يمر فوق نهر ماجرا، قريباً من الحدود بين توسكانا وليجوريا. وانهار أثناء مرور سيارتين «فان» فقط.



وجرى نقل أحد السائقين إلى المستشفى، حسبما جاء على صفحة "فيسبوك" الخاصة بمدينة أولا، وهي أقرب منطقة لموقع الحادث. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن السائق الآخر «لم يصب فعلياً»، ولكنه في حالة صدمة. وقال يوجينيو جياني رئيس الجمعية التشريعية الإقليمية في توسكانا، في بيان، قبل أن يتفقد موقع الحادث «لقد كادت أن تكون كارثة وشيكة».



وكانت هناك حركة مرور قليلة على الجسر، جراء القيود المفروضة في ظل انتشار فيروس «كورونا». وفي الظروف العادية، يكون الجسر مختنقاً، بما في ذلك سير الشاحنات. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن روبرتو فاليتيني، عمدة أولا، قوله إنه كتب ثلاثة خطابات في الشهور الأخيرة، إلى هيئة الطرق السريعة الحكومية «أناس»، للإبلاغ عن سوء حالة الجسر. وقالت وزيرة النقل، باولا دي ميتشيلي، إنها طلبت من هيئة الطرق السريعة «تقريراً مفصلاً» عن الحادث.