آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة حوالى 83 ألف شخص في العالم، من آخر حصيلة إصابات ووفيات الى أحدث التدابير وأبرز التطورات:

- أسوأ حصيلة يومية في الولايات المتحدة ، تُوفي قرابة ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وفق تعداد جامعة جون هوبكنز الثلاثاء عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. وهذه أسوأ حصيلة يومية في العالم منذ بدء تفشي الوباء.

- قرابة 83 ألف وفاة في العالم -سُجّلت أكثر من 1,4 مليون إصابة و82721 وفاة بكورونا المستجدّ في 192 دولة ومنطقة منذ ظهور المرض للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وسُجّلت في إيطاليا 17127 وفاة على الأقل وإسبانيا 14555 وفاة وفي الولايات المتحدة 12911 وفاة وفرنسا 10328 والمملكة المتحدة 6159 وفاة.

- ركود في فرنسا -سجّل إجمالي الناتج المحلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 6% في الفصل الأول من العام. ويُعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، ما يعني تقنيا أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من ركود، وفق البنك المركزي الفرنسي.

في ألمانيا، يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام بنسبة تقارب الـ10%، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية.

- زحمة في محطات حافلات وقطارات ووهان -تدفق عشرات آلاف المسافرين الأربعاء إلى محطات الحافلات والقطارات لمغادرة مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء، إثر رفع الحجر الذي دام شهرين ونصف الشهر.

- الركض ممنوع خلال النهار في باريس -في باريس وبعض المناطق المجاورة، باتت الأنشطة الرياضية الفردية على غرار الركض، ممنوعة خلال النهار (10,00 حتى 19,00 بالتوقيت المحلي) في مواجهة تراخي تدابير العزل.

- منظمة الصحة العالمية توصي بعدم تخفيف تدابير العزل -أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أنه بالرغم من "المؤشرات الإيجابية" الواردة من بعض الدول، لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

- نقل تلقائي إلى المستشفى في فنزويلا -أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "أمراً" الثلاثاء بنقل إلى المستشفى جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

- رحيل أسطورة الغناء الشعبي الأمريكي -توفي مغني الموسيقى الشعبية الأمريكية جون براين الثلاثاء عن 73 عاما جراء مضاعفات مرتبطة بإصابته بفيروس كورونا.

- ترامب يهدد بتعليق المساهمة الماليّة لمنظّمة الصحّة العالمية -هدّد رئيس الولايات المتّحدة دونالد ترامب مساء الثلاثاء بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأمريكية في منظّمة الصحّة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19 وسلوكها الذي يبدو منحازاً نحو بكين، وفق قوله.

- بوريس جونسون في وضع "مستقرّ" -لا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي نُقل الأحد إلى المستشفى، في وضع "مستقرّ" بعد أن أمضى ليلتين في العناية المركزة و"معنوياته جيّدة"، بحسب أحد الوزراء في حكومته.

- هبة بقيمة مليار دولار -أعلن مؤسّس موقع "تويتر" جاك دورسي أنّه سيتبرّع بمبلغ مليار دولار ما يوازي 28% من إجمالي ثروته، لدعم جهود مكافحة وباء كوفيد-19.