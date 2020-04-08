«الصحة العالمية» تحذّر من تخفيف إجراءات العزل

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه بالرغم من «المؤشرات الإيجابية» الواردة من بعض الدول، إلا أنه لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المنظمة لمنطقة أوروبا هانز كلوغ قوله في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء «ليس هذا الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات. إنه وقت مضاعفة جهودنا الجماعية بمرتين أو ثلاث للتحرّك باتّجاه مكافحة (الوباء) بدعم كامل من المجتمع».



ونقلت قناة «روسيا اليوم عن كلوغ قوله بشأن أوروبا إن»وضع تفشي فيروس بـ«كوفيد-19» في القارة العجوز لا يزال «مقلقاً للغاية»، وتابع: «لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون». ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء «دراسة دقيقة جداً» قبل المضي في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.