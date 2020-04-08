الاتحاد الأوروبي: 15 مليار يورو لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة كورونا

المصدر: (بروكسل- أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو (16,4 مليار دولار) لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء «كوفيد- 19».

وقالت فون دير لايين إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات «كوفيد- 19» وسيساعدها على التعافي اقتصادياً على المدى البعيد. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لفتت إلى أن جائحة فيروس «كورونا» هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي، مشددة على أنه من المهم أن يخرج التكتل قوياً من الأزمة التي سببها الفيروس.