استقالة وزير البحرية الأمريكي بسبب كورونا

المصدر: وكالات

قدم وزير البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي، "الثلاثاء"، استقالته بسبب التعامل مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كروزير.

وبحسب موقع "بوليتيكو" فقد عرض القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي الاستقالة بعد ضجة حول خطاب طاقم حاملة الطائرات المصابة بالفيروس التاجي "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفقا لمسؤول كبير في الدفاع على علم بالأمر.

وقال المسؤول إن مودلي قدم استقالته إلى وزير الدفاع مارك إسبر، وأضاف "لا إسبر ولا البيت الأبيض ضغطا على مودلي للاستقالة".