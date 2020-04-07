تحقيق بعد إصابة 10 مواليد بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أظهرت نتائج اختبار أجريت على عشرة أطفال حديثي الولادة إصابتهم بفيروس كوفيد-19 على الأرجح بعد عدوى من الطاقم الطبي في مستشفى للتوليد في مدينة تيميشوارا، غرب رومانيا، ما دفع وزارة الصحة إلى فتح تحقيق.

وقال وزير الصحة نيلو تاتارو في وقت متأخر من مساء الاثنين "إن نتيجة الأمهات سلبية أما نتيجة الأطفال فهي إيجابية"، مشيرا إلى أن الأطفال "كانوا على اتصال مع الطاقم الطبي".

وأوضح الوزير ان الأطفال حديثي الولادة يتمتعون بصحة جيدة ولا تبدو عليهم أي أعراض. وغادر تسعة منهم بصحبة أمهاتهم قسم الأمومة وتم عزلهم في المنزل.

وأوضح الوزير إنهم سيخضعون لإعادة الاختبار في الأيام المقبلة.

وأشار إلى "خلل في العمل ومن قبل مسؤولي قسم الولادة وإدارة الصحة العامة المحلية" ووعد باتخاذ إجراءات صارمة.

وخضع قسم التوليد إلى الحجر الصحي لمدة اثنتي عشرة ساعة في31 مارس قبل إعادة فتح أبوابه في اليوم التالي بناء على أوامر من إدارة الصحة المحلية التي قدرت "عدم وجود خطر عدوى" رغم أن نتيجة اختبار 13 من العاملين كانت إيجابية.

وذكر بيان للوزارة أنه تم اختبار 49 مولودًا وأمهاتهم في قسم التوليد أوائل أبريل.

وسجلت رومانيا حتى الآن أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 176 وفاة.

وتتضمن الحصيلة 700 حالة بين الأطباء والممرضات، في حين يندد العاملون في القطاع الصحي بعدم كفاية معدات الحماية منذ أسابيع.