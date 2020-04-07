خامنئي يفرج عن مليار يورو لمكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - وكالات

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على طلب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بسحب مبلغ مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية (صندوق سيادي) لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن الموقع الرسمي للرئيس الإيراني.



وأعرب روحاني عن شكره لموافقة المرشد على هذا الطلب، وأصدر الأوامر اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية في مجال مكافحة فيروس كورونا.



وأفاد الموقع، بأن روحاني وجه أوامره لرئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، «بتلبية احتياجات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من هذا المبلغ، وأن يتم، قدر الإمكان، التعويل على الإنتاج المحلي، وتجنيد الطاقات في هذا الخصوص». وأضاف الموقع إنه من المقرر تقديم «مساعدات لصندوق التأمين ضد البطالة» من هذا المبلغ أيضاً.