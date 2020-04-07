وفيات «كورونا» تتخطى حاجز 75 ألفاً حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت وفيات فيروس «كورونا» حاجز 75 ألفاً حول العالم، اليوم الثلاثاء، بحسب منصة «ورلدو ميتر».



وأظهرت أرقام المنصة المتخصصة في متابعة مختلف الإحصاءات العالمية، ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 75 ألفاً و262، بزيادة 25 ألف حالة خلال 5 أيام. فيما بلغ عدد المتعافين من مرضى الفيروس أكثر من 290 ألفاً، وتجاوزت حصيلة الإصابات مليوناً و350 ألفاً، بحسب المنصة نفسها.



من جهتها أعلنت روسيا، تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس «كورونا»، وهي أعلى حصيلة تسجلها في يوم منذ انتشار الفيروس، وقالت السلطات الصحية في بيان، إنه تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، في 43 منطقة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7497، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».



وبلغ عدد المتعافين من فيروس «كورونا» في العالم، أمس الثلاثاء، 287 ألفاً و667 شخصاً، وفق بيانات موقع «Worldometer»، بينما أعلنت إيران عن موعد سيطرتها على الفيروس بحلول أواخر مايو المقبل.



وتصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفاً و167، تلتها إسبانيا بـ40 ألفاً و437، ثم ألمانيا 36 ألفاً و81.



وحلت إيران رابعاً بـ 24 ألفاً و236، ثم إيطاليا 22 ألفاً و837، تبعتها الولايات المتحدة 19 ألفاً و810، ثم فرنسا 17 ألفاً و250.



في الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم؛ لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.



وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو، وست مقاطعات أخرى تضم نحو 44% من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريباً. وقال أمام البرلمان: «لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ؛ لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس «كورونا» في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد».