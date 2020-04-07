بوريس جونسون في العناية المركزة ورسائل تعاطف بعد تدهور حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر بريطانية نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن جوسون تدهورت حالته الصحية، مساء الإثنين، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون، إن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

ونقل موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة "تايمز" البريطانية قولها إن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، وتم استخدام التنفس الصناعي.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن جونسون أدخل للمستشفى لإجراء الفحوصات العادية، لكن صحته تدهورت بعدها وتم إدخاله للعناية المركزة، بناء على توجيهات فريقه الطبي.

وطلب بوريس جونسون من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه عند الضرورة، وفقا للمتحدث.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل 10 أيام، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

ونشر عدد من السياسيين عبارات التضامن مع جونسون وعائلته، حيث كتب عمدة مدينة لندن، صديق خان: "نصلي كي يتعافى رئيس الوزراء بسرعة هذه الليلة".

أما زعيم حزب العمال الجديد، كير ستارمر، فكتب على حسابه في تويتر: "أخبار حزينة بشكل رهيب. كل البلاد يقف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

رسائل تعاطف مع جونسون

تدفقت رسائل التعاطف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين، بعد نقله إلى العناية المركزة، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وقال قصر باكنجهام إنه تم إطلاع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عي تطورات حالة رئيس الوزراء.

وقال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي خسر جولة ثانية ضد جونسون العام الماضي لقيادة حزب المحافظين الحاكم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "استمر في القتال يا بوريس .. الدولة بأكملها خلفك".

وقال ساجيد جاويد، وهو أحد نواب البرلمان عن حزب المحافظين الذي استقال من منصبه كمستشار لجونسون: "بوريس من أقوى الأشخاص الذين عرفتهم".

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن تفاقم حالة جونسون تعد "أخبار حزينة بشكل رهيب".

وقال ستارمر: " البلاد بأسرها تتعاطف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وقال عمدة لندن ، صادق خان ، الذي واجه بعض الانتقادات القوية من جونسون ، إنه "يصلي من أجل التعافي السريع لرئيس الوزراء الليلة".

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم التقدم بعرض للمساعدة إلى الفريق الطبي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "سنرى إذا كان باستطاعتنا المساعدة. لقد تواصلنا مع جميع أطباء بوريس (جونسون)".

وأوضح أن شركات طبية غير محددة تعمل على علاجات لمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، "وصلت إلى لندن" و"مستعدة للذهاب".

وأضاف: "الأمريكيون جميعهم يُصلّون من أجل شفائه"، في إشارة إلى جونسون.