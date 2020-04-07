ولاية أمريكية تتحدى فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أمرت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، مساء أمس الاثنين، بإجراء انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية في موعدها المقرّر، الثلاثاء، لتنسف بذلك قراراً أصدره في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية الواقعة في الغرب الأوسط لإرجاء هذا الاستحقاق.

وبأغلبية 4 قضاة مقابل 2، أصدرت المحكمة قراراً ألغت بموجبه الأمر التنفيذي الصادر عن حاكم الولاية توني إيفرز والقاضي بإرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وأي انتخابات أخرى إلى يونيو بسبب تفشي وباء كوفيد-19 والمخاطر المتأتّية من جراء ذلك على موظّفي مراكز الاقتراع والناخبين.

وتوفي أكثر من 10 آلاف شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة منذ تفشيه في أواخر يناير، حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز، الاثنين.

وذكرت الجامعة، ومقرها بالتيمور والتي ترصد أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة على الأراضي الأميركية بلغ 347 ألفا و3 حالات على الأقل، بينما توفي 10 آلاف و335 شخصا.

وتعد الولايات المتحدة بين الدول التي أحصت أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، بعد إيطاليا (15 ألفا و877 وفاة) وإسبانيا (13 ألفا و55).