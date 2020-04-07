أكثر من 73 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 73,139 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,310,930 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 249,700 شخص على الأقل حتّى اليوم.

وتوفّي منذ حصيلة الأمس بالتوقيت نفسه (19,00 ت غ)، 5,000 شخص وتأكّدت إصابة 66,187 آخرين.

والدّول التي سَجّلت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1,209 حالات وفاة جديدة، وفرنسا (833 حالة وفاة) وإسبانيا (637 حالة وفاة).

وإيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، أحصت في المجمل 16,523 حالة وفاة من أصل 132,547 إصابة. وتمّ الإعلان عن 636 حالة وفاة و3,599 إصابة جديدة يوم الإثنين. وشفي 22,837 شخصا وفق السلطات الإيطاليّة.

والدول الأكثر تضرّرًا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفّي 13,055 شخصا من أصل 135,032 إصابة، ثمّ الولايات المتحدة مع 10,389 وفاة من أصل 347,033 إصابة، وفرنسا مع 8,911 وفاة من أصل 98,010 إصابات، والمملكة المتحدة مع 5,373 وفاة من أصل 51,608 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجماليّة في الصين القارّية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرّة الأولى في نهاية كانون الأول/ديسمبر 81,708 إصابات (39 إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) من بينها 3,331 وفاة (وفاتان جديدتان)، فيما شفي 77,078 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تُسجّل أعلى حصيلة للإصابات حسب الأرقام الرسميّة.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الأحد بتوقيت غرينتش، أعلنت سلوفاكيا عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها.

وبلغت الحصيلة الإثنين الساعة 19,00 ت غ 52,498 وفاة من أصل 696,110 إصابات في أوروبا، و10,728 وفاة من أصل 363,501 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4,265 وفاة من أصل 121,355 إصابة في آسيا، و3,948 وفاة من أصل 79,747 إصابة في الشرق الأوسط، و1,188 وفاة من أصل 33,819 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و467 وفاة من أصل 9,457 إصابة في إفريقيا و45 وفاة من أصل 6,941 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالميّة.

