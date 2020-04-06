تسجيل أقل إصابات بكورونا منذ 12 مارس في اليونان

سجلت اليونان أمس الاثنين أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 12 مارس آذار، مما يشير إلى هبوط منحنى الإصابات لكنها حذرت من التراخي.

وأوردت اليونان تقارير عن 20 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، مما يزيد العدد الإجمالي للمرضى إلى 1755. وهذا هو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقا لبيانات استعرضتها رويترز.

وتوفي 79 شخصا بالمرض.

وتفرض اليونان إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد وحظرت استقبال المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وضربت هذه الإجراءات اقتصادها الذى يعتمد على السياحة للانتعاش بعد أزمة ديون دامت عشر سنوات.

وقال البروفسور سوتيريس تسيودراس كبير المستشارين العلميين للحكومة بشأن الفيروس "أعتقد أنه بات من الواضح لنا أنه كان هناك تباطؤ في الأيام القليلة الماضية ونتوقع أن نشهد انخفاضا مما يعني أن الإجراءات تؤتي ثمارها".