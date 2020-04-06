تدهور صحة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة

المصدر: وكالات

قالت مصادر بريطانية إنه تم نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن جونسون تدهورت حالته الصحية، مساء الإثنين، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون، إن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل 10 أيام، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.

وكان بوريس جونسون قد طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه عند الضرورة، قبل دقائق من إعلان تدهور حالته الصحية.