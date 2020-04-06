ميركل تريد اكتفاء ذاتياً أوروبياً من الكمّامات

المصدر: دبي- البيان

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الاثنين): إن على أوروبا أن تحقق «اكتفاء ذاتياً» في إنتاج الكمامات الواقية، معتبرة أن هذا الأمر هو «من الدروس التي تعلّمناها من هذه الجائحة». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ميركل قولها للصحافيين في برلين: «نحتاج إلى نسبة معيّنة من الاكتفاء الذاتي أو على الأقل إلى دعامة من صناعتنا الخاصة» في ألمانيا أو في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.



وكانت مستشفيات ألمانية رصدت قبل بضعة أسابيع «اختفاء» زجاجات سوائل التعقيم المتاحة للجميع عادة عند مدخل المستشفى، وفي غرف المرضى. وقال متحدث باسم 3 مستشفيات في دوسبورغ في حينه، إن الارتباط بين هذه الوقائع وفيروس «كورونا» واضح للغاية خاصة مع نقص سوائل التعقيم في الصيدليات والمتاجر. ووفقاً لصحيفة «راينشه بوست» الألمانية فإن مئات زجاجات سوائل التعقيم اختفت من المستشفيات في دوسبورغ.



وسجل مستشفى في ولاية سكسونيا السفلى واقعة «سرقة غير معتادة»، تتعلق بـ 1200 من الكمامات الطبية، التي سرقت من مخزن المستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة، إن عملية جرد في المستشفى، كشفت عن اختفاء 20 من صناديق الكمامات.