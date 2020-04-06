النمسا تبدأ العودة للحياة الطبيعية بعد انخفاض إصابات «كورونا»

المصدر: فيينا - وام



أعلن المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا اليوم الاثنين عن خطة تسمح بعودة أنشطة الحياة تدريجياً تشمل إعادة فتح المحال والمتاجر الصغيرة بدءاً من منتصف الشهر الحالي بالتزامن مع تبني إجراءات احترازية مشددة، وإعادة فتح باقي المتاجر ومراكز التسوق مع حلول مطلع مايو المقبل.



وأشار كورتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الصحة والداخلية إلى صدور مرسوم جديد يفرض على الأفراد ارتداء غطاء للفم والأنف بجميع المحال ووسائل المواصلات العامة، واستمرار حظر تنظيم الفعاليات حتى نهاية يونيو المقبل وغلق المطاعم والفنادق حتى منتصف يونيو.



وأوضحت الحكومة النمساوية أن قرار إعادة فتح المحال الصغيرة عقب انتهاء إجازة عيد الفصح يعود إلى التراجع المستمر في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.



من جانبه قال رودلف انشوبر وزير الصحة النمساوي إن المعدل اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 1.6%، مقارنة بنحو 40% في بداية أزمة تفشي «كورونا»، مؤكداً استقرار المعدل اليومي للإصابة بالفيروس تحت مستوى الـ 10% منذ 9 أيام وتسجيل اتجاه ثابت يظهر تراجع النسبة اليومية بانتظام.



وأظهرت أحدث الأرقام التي صدرت اليوم عن وزارة الصحة في النمسا تسجيل 12 ألفاً و72 حالة إصابة وشفاء ثلاثة آلاف و463 حالة، وتسجيل 220 حالة وفاة منذ ظهور المرض في النمسا.