«كورونا» يخرج عن السيطرة في طهران

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دبي - البيانأعلن رئیس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم الإثنين، علي رضا زالي، أن تفشي كورونا في العاصمة خرج عن السيطرة ولا يمكن توقع النتائج. ونقلت «روسيا اليوم» عن زالي قوله في تصريح صحافي، إن فيروس كورونا دخل مرحلة الوباء في العاصمة طهران. وأوضح أن ازدياد موجة الإصابات أكثر بالفيروس في طهران، يجعل من غير الممكن توقع النتائج.وأضاف إن الوضع الصحي الذي دخلته طهران «ناجم عن عدم احترام التحذيرات التي أطلقناها خلال الأيام الماضية، وإن السلطات لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على كورونا في طهران بل إن الإصابات تزداد يومياً».