كوبا تعلن البدء بتطبيق علاج وقائي لـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كوبا اليوم الإثنين أنها ستبدأ تطبيق علاج وقائي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وهو عبارة عن منتج للمعالجة يسمح بالوقاية من أمراض عدة يستخدم على شكل قطرات تحت اللسان.

وأعلن مدير علم الأوبئة في وزارة الصحة الكوبية فرانسيسكو دوران في مؤتمر صحافي في العاصمة الكوبية هافانا: «سيتم تطبيق الدواء الوقائي الذي يسمح بالوقاية من الأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا وحمى الضنك والالتهابات الفيروسية الناشئة على السكان من دون أن يكون لهذا الدواء أي أعراض جانبية».

وأوضح أن المعالجة المثلية تستخدم مكونات فعالة من عالم النبات والحيوان والمعادن وبشكل مخفف وهي علاج طبي تكميلي يهدف إلى تقوية الجسم وتخفيف أعراض الألم ويساعد على التقليل من استخدام المضادات الحيوية.