بداية الأمل.. دول عدة تسجل انخفاضاً في إصابات «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

بدأ منسوب الأمل يرتفع في مواجهة وباء «كورونا»، ففي حين لم تصل بعض الدول، كأمريكا، إلى الذروة بعد، أعلنت دول عدة حول العالم، تسجيلها انخفاضاً في عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في وقت تتواصل الإجراءات الاحترازية، تحسباً لاتساع انتشاره، وكذلك بموازاة تسارع الجهود لإيجاد علاج ولقاح للفيروس.

بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، كشفت اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» زاد بـ 3677 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 95391، في تراجع لليوم الرابع على التوالي في معدل الإصابات، إذ كان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها أمس، بواقع 5936 حالة.

بدورها، قالت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن كوريا الجنوبية سجلت حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، تقل عن 50 حالة، وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في الـ 29 من شباط الماضي. المراكز الكورية لمكافحة الأمراض، أعلنت عن 47 حالة إصابة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 10284، فيما سجلت ثلاث حالات وفاة، لترتفع إلى 186 حالة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها تلقت تقارير عن 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا»، في البر الرئيس الصيني، أمس، من بينها حالة محلية واحدة، والباقي وافد من الخارج. وذكرت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن حالة محلية جديدة في مقاطعة قوانغدونغ، كما تم الإبلاغ عن حالة وفاة في مقاطعة هوبي.