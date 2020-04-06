ألمانيا تسجل 95900 إصابة و1400 وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 95 ألفا و900 إصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء أمس الأحد.

وكان إجمالي ما تم تسجيله قبل 24 ساعة 91 ألفا و100 إصابة.

وتوفي ما لا يقل عن 1415 شخصًا مصابًا بكوفيد -19، في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الأحد، مما يمثل زيادة بـ 99 شخصا عن اليوم السابق في نفس الوقت. وتوفي العديد من الألمان في الخارج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وتضررت ولاية بافاريا بشدة، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة و383 حالة وفاة على الأقل.

ويوجد في بافاريا أكبر نسبة من الإصابات بين الافراد حيث تبلغ الاصابات 2ر186 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يبلغ المتوسط الوطني 4ر115 لكل 100 الف شخص .

وسجلت ولاية شمال الراين - وستفاليا أكثر من 20 ألفا و 500 حالة و258 وفاة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها في البلاد.