ترامب: تراجع عدد الوفيات من كورونا في نيويورك علامة طيبة

المصدر: وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله اليوم الاثنين في أن ترى الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك" ربما تكون هذه علامة طيبة".

وأضاف "بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق".

وأعلنت نيويورك لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي عن الموافقة على اعتماد إعلان حالة الطوارئ في 50 ولاية أمريكية.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن البلاد ستشهد ذروة تفشي فيروس كوورنا خلال الأيام القادمة.

وكشف عن" إجراء 1.5مليون اختبار على فيروس كورونا في الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أنه "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في ولاية نيو جيرسي ومناطق أخرى".

وأكد نشر أجهزة تنفس صناعي وتوزيع الكمامات الطبية على العديد من الولايات الأمريكية.

وقال إن "تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك كان مفاجئا وغير متوقع"، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الوفيات هناك بداية مبشرة وإيجابية.