«غوغل» ترصد الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تصدر شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «غوغل»، تقارير عن تحركات المستخدمين خلال تفشي وباء فيروس «كورونا» (كوفيد- 19)، لمساعدة مسؤولي الصحة في اتخاذ القرارات الحيوية لمكافحة الوباء.

ونشرت الشركة تقريراً أولياً باسم «تقارير حركة المجتمع في مواجهة كوفيد- 19»، والتي تستخدم بيانات غير محددة الهوية لأماكن المستخدمين، من خلال هواتفهم، لرسم مخططات لاتجاهات حركتهم.

وذكرت «غوغل» أن هذه التقارير يمكن أن تقدم رؤية للتغيير الناتج عن قرارات العمل في المنزل والبقاء في المسكن، وغير ذلك من السياسات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس... هذه التقارير توضح شكل الحركة في متاجر التجزئة وأماكن الترفيه، مثل المطاعم ومراكز التسوق، إلى جانب أماكن مثل مراكز الترانزيت والمناطق السكنية.

تغطي التقارير بشكل أولي 131 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات الأمريكية الخمسين، ولكن «غوغل» قالت إنها تعتزم إضافة المزيد من الدول والمناطق خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت أن هذه التقارير ستكون متاحة للسلطات الصحية لفترة محدودة من الوقت، لحين الانتهاء من مواجهة وباء «كورونا»، مشيرة إلى أن التقارير ستوضح اتجاهات الحركة على مدى عدة أسابيع، حيث إن أحدث تقرير يرصد الحركة خلال فترة من 48 ساعة إلى 72 ساعة مضت.