أول تجربة لقاح في فرنسا غداً

المصدر: (باريس-وكالات)

تبدأ تجربة سريرية تقوم على نقل بلازما دم لأشخاص شفوا من فيروس «كورونا» (كوفيد- 19) إلى «مرضى في مرحلة شديدة من المرض» غداً في فرنسا.

وقالت المؤسسات المكلفة انجازها ومن بينها المعهد الوطني للبحث الطبي (إنسيرم) «تقوم هذه التجربة على نقل البلازما من مرضى شفوا من كوفيد- 19 ويحوي أجساماً مضادة للفيروس إلى مرضى يعانون من الفيروس في محاولة لتزويدهم هذه المناعة». وستشمل التجربة السريرية 60 مريضاً في مستشفيات باريسية «سيحصل نصفهم على البلازما» على أن تحصل عملية تقييم أولى بعد أسبوع أو ثلاثة أسابيع من بدء التجربة.