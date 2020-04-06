بايدن لساندرز: بدأت أختار مرشحي إدارتي

المصدر: واشنطن - وكالات

في خطوة ربما تهدف على الأرجح إلى تضييق الخناق على ساندرز، ودفعه للانسحاب من السباق الرئاسي من قبل الحزب الديمقراطي، أبلغ نائب الرئيس السابق جو بايدن منافسه بيرني ساندرز أنه بدأ في النظر في أعضاء إدارته المحتملة، وأنه يجري مشاورات مع الرئيس السابق باراك أوباما في هذا الصدد.

وكشف جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً للترشح عن الحزب، أنه أبلغ منافسه الديمقراطي ساندرز أنه يمضي قدماً في اختيار الحكومة، ونائب الرئيس، من أجل الاستعداد للرئاسة في حال فوزه على الرئيس دونالد ترامب.

وقال بايدن للمانحين، خلال حدث لجمع التبرعات، إن حملته الانتخابية تهدف إلى الكشف عن لجنة لفحص المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس «في وقت ما في منتصف الشهر»،