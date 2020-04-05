عدد وفيات «كورونا» بإيطاليا الأدنى منذ أسبوعين

المصدر: روما- أ.ف.ب

سجلت إيطاليا اليوم، الأحد، أدنى عدد يومي من الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني. وأعلن الدفاع المدني الإيطالي، أنّ عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغ 525 حالة، وهو الأدنى منذ 19 مارس. وقال مدير الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، لصحافيين «هذه أخبار جيدة، لكن يجب ألا نتهاون».



وكانت السلطات أفادت عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة، ويتلقون العناية الطبية. وانخفض هذا العدد من 29010 حالات السبت، إلى 28949 حالة الأحد. كما انخفض عدد الحالات الحرجة، من 3994 السبت، إلى 3977 الأحد.