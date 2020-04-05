إثيوبيا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة الأنباء الإثوبية عن وزيرة الصحة ليا تاديسي ، قولها في بيان، إن حالة الوفاة هى لسيدة إثيوبية في عامها الستين.

وأوضحت الوكالة أن المريضة كانت سافرت مؤخرا لفرنسا وتوفيت اليوم الأحد في وحدة للعناية المركزة في مستشفى بالعاصمة أديس آبابا.

وأعلن المعهد الإثيوبي للصحة العامة اليوم أيضا تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 43 حالة.

وأوضح المعهد أن ثلاث من حالات الإصابة الجديدة لإثيوبيين وأن المريضين الآخرين إريترتي وليبي.